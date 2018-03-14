В Хабаровском крае «Аллигаторы» и «Терминаторы» уничтожили укрепленные позиции условного противника

Экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-8 АМТШ совершили парные полеты с отработкой действий по разведке, обнаружению и нанесению ударов по обнаруженным мишеням, имитирующим укрепленные позиции условного врага.

Хабаровском крае состоялось летно-тактическое учение с экипажами соединения армейской авиации Восточного военного округа по уничтожению наземных целей условного противника.

Экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-8 АМТШ совершили парные полеты и отработали действия по разведке, обнаружению и нанесению ударов по обнаруженным мишеням, имитирующим укрепленные позиции условного противника.

Летчики произвели практические пуски неуправляемых ракет, сброс авиабомб, а также применили пушечное вооружение ударных вертолетов Ка-52. Кроме того, были отработаны маневры по уходу от взрыва сброшенных авиационных бомб.

Особое внимание в ходе учений было уделено противодействию средствам ПВО условного противника, применением так называемых «тепловых ловушек». Подобные учения направлены на поддержание профессиональных навыков летного состава армейской авиации в ходе боевого применения авиационной техники.