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В Хабаровском крае «Аллигаторы» и «Терминаторы» уничтожили укрепленные позиции условного противника
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В Хабаровском крае «Аллигаторы» и «Терминаторы» уничтожили укрепленные позиции условного противника 

ТК «Звезда» 14 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-8 АМТШ совершили парные полеты с отработкой действий по разведке, обнаружению и нанесению ударов по обнаруженным мишеням, имитирующим укрепленные позиции условного врага.
В Хабаровском крае состоялось летно-тактическое учение с экипажами соединения армейской авиации Восточного военного округа по уничтожению наземных целей условного противника.
Экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-8 АМТШ совершили парные полеты и отработали действия по разведке, обнаружению и нанесению ударов по обнаруженным мишеням, имитирующим укрепленные позиции условного противника.
Летчики произвели практические пуски неуправляемых ракет, сброс авиабомб, а также применили пушечное вооружение ударных вертолетов Ка-52. Кроме того, были отработаны маневры по уходу от взрыва сброшенных авиационных бомб.
Особое внимание в ходе учений было уделено противодействию средствам ПВО условного противника, применением так называемых «тепловых ловушек». Подобные учения направлены на поддержание профессиональных навыков летного состава армейской авиации в ходе боевого применения авиационной техники.
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