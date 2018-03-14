3 средних танка Второй мировой войны

Вторая мировая война была еще и битвой инженерной мысли. К созданию боевых машин привлекались лучшие конструкторы, а сами танки приобратали статус легенд. Сегодня мы рассказываем о знаковых средних танках тех лет.

1. Pz.Kpfw. IV Самый массовый танк Германии . Разработан фирмой Krupp-Gruson. Серийное производство осуществлялось ею, а также фирмами Vomag и Niebelungenwerke в 1937–1945 годах.

На базе Pz.Kpfw. IV выпускались командирские танки, самоходные артиллерийские установки, зенитные самохолные установки, транспортеры для боеприпасов, бронированные ремонтно-эвакуационные машины, гусеничные мосты.

Румынии, Болгарии, Было произведено свыше 8700 танков. Они состояли на вооружении Венгрии Финляндии , после войны — Сирии . Активно использовались во всех военных кампаниях Второй мировой войны.

Боевая масса — 23,4 тонны. Двигатель V-образный четырехтактный 12— цилиндрровый карбюраторный жидкостного охлаждения Maybach HL 120 TRM. Мощность — 300 л.с. Максимальная скорость — 40 км/ч. Запас хода — 190 км.

Бронирование: лоб корпкса 80 мм, башни — 50 мм, борт корпуса — 30 мм. Экипаж — 5 человек. Пушка KWK40L/43 — L/48 калибра 75 мм. Пулеметы VG34 7,92 мм.

2. M3 «General Lee»

Разработан в 1941 году рок-айлендским арсеналом США при участии фирмы Chrysler с учетом опыта боевых действий начального периода Второй мировой войны. Танк отличает трехъярусное расположение вооружения. Впервые в американском танкостроении применили пушку для борьбы с укрепленными и бронированными целями.

В 1941–1942 годах изготовлено 6258 танков. Боевое крещение машина получила в Северной Африке. По программе ленд-лиза она поставлялась в страны антигитлеровской коалиции. 976 танков М3 поступили в Советский Союз, где получили положительные отзывы от наших танкистов.

Боевая масса — 27,24 тонны. Двигатель — звездообразный 9-цилиндровый, карбюраторный воздушного охлаждения Continental R 975 EC2 мощностью 340 л.с. Максимальная скорость — 40 км/ч, запас хода — 230 км.

Бронирование: лоб корпуса — 38–50 мм, башня — 22–50,8 мм, борт, корма — 38 мм. Экипаж — 6–7 человек. Вооружение: пушка М3/М2 калибра 75 мм + пушка М5/М6 калибра 37 мм. Четыре пулемета Browning калибра 7,62 мм.

3. T-34 Разработан конструкторским бюро завода №183 под руководством Михаила Кошкина . Принят на вооружение Красной армии 19 декабря 1939 года.

Т-34 — прорыв конструкторской мысли, навсегда определивший концепцию всего мирового танкостроения. Имел непревзойденное гармоничное сочетание огневой мощи, маневренности, защищенности. Универсальная машина, способная выполнять задачи поддержки пехоты, прорыва обороны, маневренных и рейдовых действий в глубине обороны противника.

Впервые на среднем танке была установлена пушка калибра 76,2 мм с высокой начальной скоростью снаряда и лучшими показателями бронепробиваемости. С расстояния 1500 метров она пробивала броню немецких танков начального периода Великой Отечественной войны.

Ставшая классической форма корпуса и башни Т-34 явилась совершенно новым решением в области защищенности танка, которая позволила применить большие углы наклона брони, резко повысить снарядостойкость и надежно защитить экипаж и наиболее важные узлы и детали.

500-сильный V-образный двигатель жидкостного охлаждения B-2 стал первым в истории специально сконструированным танковым дизелем большой мощности. Он обладал высокой экономичностью по сравнению с карбюраторным, легче переносил перегрузки и позволял значительно увеличить запас хода, уменьшив опасность возникновения пожара в танке при боевых повреждениях.

Ходовая часть на больших опорных катках с малым удельным давлением на грунт (у первых образцов — 0,6 кг/кв. см) при боевой массе танка в 26 тонн обеспечивала высокую живучесть и проходимость, что позволяло применять машину в различных условиях движения и местности. К этим главным достоинствам машины добавляется простота конструкции, облегчившая массовое производство Т-34, их обслуживание и ремонт в полевых условиях.

К началу войны промышленность СССР изготовила 1225 танков Т-34 образца 1941 года. Всего же за время ВОВ в армию было поставлено 28 модификаций Т-34 и САУ на их базе.

Максимальная скорость — 55 км/ч. Запас хода — 350 км. Бронирование лобовой части корпуса и башни — 45 мм. Экипаж — 4 человека. Помимо пушки Ф-34 вооружался двумя пулеметами ДТ калибра 7,62 мм.