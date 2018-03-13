Китай запустил «Водяного дракона» 

В 2015 году Китай провел операцию по эвакуации более чем 600 своих граждан из охваченного войной Йемена. Эвакуация проводилась фрегатами ВМС НОАК из двух йеменских портов — Аден и Ходейда. В охране китайского дипломатического персонала и обеспечении эвакуации были также задействованы бойцы спецназа НОАК. История с эвакуацией заложников была положена в сюжет китайского фильма «Операция Красное море», который вышел на экраны в Китае в период праздника Весны. Ударный отряд Военно-морского флота НОАК «Водяной дракон» стал прототипом вооруженного подразделения, участвовавшего в операции.