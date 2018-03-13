Расчеты беспилотников в Поволжье готовятся к соревнованиям «Воздушный контроль-2018»

В ходе занятий военнослужащие отработают подготовку комплексов к боевому применению, сборку и разборку беспилотного летательного аппарата и разработают программы полета.

Расчеты беспилотных летательных аппаратов Центрального военного округа (ЦВО) начали подготовку к первому этапу конкурса «Воздушный контроль-2018» на полигонах в Самарской и Оренбургской областях.

В ходе занятий военнослужащие отработают подготовку комплексов к боевому применению, сборку и разборку беспилотного летательного аппарата и разработают программы полета. Также расчеты БЛА проведут воздушную разведку местности для обнаружения условного противника, а затем отледят его действия и в режиме реального времени, передав координаты объекта на командный пункт.

К конкурсу готовятся около 100 военнослужащих, задействовано свыше 20 единиц техники.