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Расчеты беспилотников в Поволжье готовятся к соревнованиям «Воздушный контроль-2018»
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Расчеты беспилотников в Поволжье готовятся к соревнованиям «Воздушный контроль-2018» 

ТК «Звезда» 13 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
В ходе занятий военнослужащие отработают подготовку комплексов к боевому применению, сборку и разборку беспилотного летательного аппарата и разработают программы полета.
Расчеты беспилотных летательных аппаратов Центрального военного округа (ЦВО) начали подготовку к первому этапу конкурса «Воздушный контроль-2018» на полигонах в Самарской и Оренбургской областях.
В ходе занятий военнослужащие отработают подготовку комплексов к боевому применению, сборку и разборку беспилотного летательного аппарата и разработают программы полета. Также расчеты БЛА проведут воздушную разведку местности для обнаружения условного противника, а затем отледят его действия и в режиме реального времени, передав координаты объекта на командный пункт.
К конкурсу готовятся около 100 военнослужащих, задействовано свыше 20 единиц техники.
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