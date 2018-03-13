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Офтальмолог, Монарх и Кракен: в голосовании по оружию сменились лидеры
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Офтальмолог, Монарх и Кракен: в голосовании по оружию сменились лидеры 

Мир24 13 марта 2018
Фото: Мир24
В опросе на сайте Минобороны России, где гражданам предложено выбрать названия для новейших видов оружие, сменились лидеры рейтинга. Если голосование остановить сейчас, то победят варианты Офтальмолог, Император/Монарх и Кракен.
«Медицинский» вариант участники голосования предложили для боевого лазерного комплекса. Его поддерживают 6670 человек (22,38%). Также среди лидеров названия «Василиск (10,1%), „Горыныч“ (16,36%), „Вий“ (15,35%) и „Зайчик“ (12,67%).
Крылатая ракета с ядерной энергоустановкой пока получает название „Император/Монарх“ (46044 голоса, 38,26%). Понравились посетителям сайта также варианты „Ватник“ (13,73%), „Нежданчик“ (12,99%) и „Пальмира“ (14,14%).
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А вот беспилотному подводному аппарату, как считают проголосовавшие, лучше всего подойдет название „Кракен“ (8261 голос, 35,52%). Вторым идет „Язь“ (18,19%), третьим — „Карась“ (12,88%). Напомним, что Кракен — мифическое морское чудовище огромных размеров, напоминающее головоногого моллюска, но способное утянуть на дно целый корабль.
О новых российских вооружениях впервые 1 марта рассказал президент России Владимир Путин. Это произошло во время его послания Федеральному Собранию — военной части была посвящена треть выступления. Помимо вышеупомянутых, Путин рассказал о гиперзвуковом авиационно-ракетном комплексе „Кинжал“ и ракетном комплексе „Сармат“.
Голосование по названиям для трех видов оружия продлится до 16 марта.
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