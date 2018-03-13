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Фрегат ВМФ России с «Калибрами» на борту направился в Средиземное море
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Фрегат ВМФ России с «Калибрами» на борту направился в Средиземное море 

Российская Газета 13 марта 2018
Фото: Российская Газета
Перед походом фрегат участвовал в учениях, отработав задачи по плаванию и маневрированию в районах интенсивного судоходства. Такие условия будут в Средиземном море. Также экипаж фрегата отработал поражение условного противника комплексом «Калибр-НК» и выполнил артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям.
Фрегат «Адмирал Эссен» был передан в состав Черноморского флота в июне 2016 года. В сентябре 2017 года «Адмирал Эссен» нанес удар крылатыми ракетами «Калибр» по укрепрайону террористов возле сирийского города Эш-Шола. Помимо «Калибров» на фрегате стоят ракетный комплекс «Штиль-1», 100-мм автоматическая артустановка А-190, а также зенитные комплексы, реактивная установка для глубинных бомб и торпедные аппараты. В автономном походе фрегат может находиться 30 суток.
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