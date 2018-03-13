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Военные автоинспекторы Поволжья отработали действия при сопровождении автомобильных колонн
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Военные автоинспекторы Поволжья отработали действия при сопровождении автомобильных колонн 

ТК «Звезда» 13 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Все водители получили практический опыт оперативного перемещения колонн по федеральным дорогам общего пользования.
В Поволжье сотрудники военной автомобильной инспекции совместно с военной полицией Центрального военного округа (ЦВО) отработали действия при сопровождении автомобильных колонн.
В ходе мероприятий, прошедших в Самарской и Оренбургской областях военнослужащие, отработали движение в составе колонны с соблюдением скоростного режима, дистанций между автомобилями и применением специальных световых сигналов.
На одном из участков дороги условным противником была совершена попытка блокирования колонны, но сотрудники ВАИ направили автомобили на запасной маршрут, а военные полицейские выполнили блокирование группы нападавших.
Все водители получили практический опыт оперативного перемещения колонн по федеральным дорогам общего пользования.
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