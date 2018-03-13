Военные автоинспекторы Поволжья отработали действия при сопровождении автомобильных колонн

Все водители получили практический опыт оперативного перемещения колонн по федеральным дорогам общего пользования.

В Поволжье сотрудники военной автомобильной инспекции совместно с военной полицией Центрального военного округа (ЦВО) отработали действия при сопровождении автомобильных колонн.

В ходе мероприятий, прошедших в Самарской и Оренбургской областях военнослужащие, отработали движение в составе колонны с соблюдением скоростного режима, дистанций между автомобилями и применением специальных световых сигналов.

На одном из участков дороги условным противником была совершена попытка блокирования колонны, но сотрудники ВАИ направили автомобили на запасной маршрут, а военные полицейские выполнили блокирование группы нападавших.

Все водители получили практический опыт оперативного перемещения колонн по федеральным дорогам общего пользования.