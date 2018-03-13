Опубликованы кадры противолодочного бомбометания Ка-27ПЛ

Экипажи вертолетов Балтийского флота сражаются за звание «Морской ас».

Калининградской области среди экипажей вертолетов начался первый этап состязания по летной выучке среди лучших авиационных специалистов «Морской ас».

На данном этапе соревнования экипажи противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ, ударных вертолетов Ми-24 и транспортно-боевых Ми-8 отрабатывают зачетные задачи по навигации, боевому применению и технике пилотирования. В частности, противолодочные вертолеты занимаются поиском, обнаружением и уничтожением подводной лодки условного противника с применением противолодочных бомб.

Полеты и практическое бомбометание выполняются по установленному маршруту над акваторией морского полигона Балтийского флота. Всего на отборочном этапе конкурса «Морской ас» принимают участие более десяти вертолетов морской авиации флота.