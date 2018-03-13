Расчеты ЗРС С-300 в Хабаровском крае уничтожили крылатые ракеты условного противника

В ходе учения зенитчики совершили марш в заданный район, выполнили развертывание техники на неподготовленной местности, отработали нормативы по поиску, захвату и сопровождению воздушных целей условного противника.

Расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 соединения войск противовоздушной обороны Восточного военного округа, отразили авиаудар условного противника на тактическом учении по охране воздушного пространства в Хабаровском крае

Зенитчики совершили марш на штатной технике в заданный район, выполнили развертывание техники на неподготовленной местности, отработали действия при получении сигнала о нарушении воздушных границ группой летательных аппаратов условного противника, выполнили нормативы по поиску, обнаружению, захвату и сопровождению воздушных целей.

Для усложнения задачи была смоделирована ситуация запуска крылатых ракет самолетами условного противника, при этом расчеты ЗРС С-300 произвели перехват целей и провели успешные электронные пуски, уничтожив все воздушные цели.

Особое внимание было уделено отработке военнослужащими учебных (электронных) пусков ракет в условиях радиоэлектронного противодействия условного противника.