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Расчеты ЗРС С-300 в Хабаровском крае уничтожили крылатые ракеты условного противника
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Расчеты ЗРС С-300 в Хабаровском крае уничтожили крылатые ракеты условного противника 

ТК «Звезда» 13 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
В ходе учения зенитчики совершили марш в заданный район, выполнили развертывание техники на неподготовленной местности, отработали нормативы по поиску, захвату и сопровождению воздушных целей условного противника.
Расчеты зенитных ракетных систем (ЗРС) С-300 соединения войск противовоздушной обороны Восточного военного округа, отразили авиаудар условного противника на тактическом учении по охране воздушного пространства в Хабаровском крае.
Зенитчики совершили марш на штатной технике в заданный район, выполнили развертывание техники на неподготовленной местности, отработали действия при получении сигнала о нарушении воздушных границ группой летательных аппаратов условного противника, выполнили нормативы по поиску, обнаружению, захвату и сопровождению воздушных целей.
Для усложнения задачи была смоделирована ситуация запуска крылатых ракет самолетами условного противника, при этом расчеты ЗРС С-300 произвели перехват целей и провели успешные электронные пуски, уничтожив все воздушные цели.
Особое внимание было уделено отработке военнослужащими учебных (электронных) пусков ракет в условиях радиоэлектронного противодействия условного противника.
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