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В ракетном соединении Балтийской ВМБ введен в эксплуатацию новый медицинский пункт
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В ракетном соединении Балтийской ВМБ введен в эксплуатацию новый медицинский пункт 

ТК «Звезда» 13 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
В нем есть все необходимое: прекрасно оснащенные кабинеты врачей, операционные, комфортные палаты с кнопками вызова дежурной медсестры и другое необходимое оборудование.
Начальник штаба Балтийского флота вице-адмирал Игорь Мухаметшин принял участие в тожественном открытии нового медицинского пункта в береговом ракетном соединении Балтийской военно-морской базы (ВМБ).
Здание медпункта рассчитано на 15 мест для стационарного лечения и более 100 амбулаторных посещений в сутки. Здесь есть все необходимое: прекрасно оснащенные кабинеты врачей, операционные, комфортные палаты с кнопками вызова дежурной медсестры и другое необходимое оборудование.
Медицинский пункт, при ремонте которого применялись самые современные строительные материалы, отвечает всем принятым в Вооруженных Силах РФ требованиям.
Для нужд ракетчиков в этом году будут еще введены капитально отремонтированные здания штаба и казармы.
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