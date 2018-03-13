В ракетном соединении Балтийской ВМБ введен в эксплуатацию новый медицинский пункт

В нем есть все необходимое: прекрасно оснащенные кабинеты врачей, операционные, комфортные палаты с кнопками вызова дежурной медсестры и другое необходимое оборудование.

Начальник штаба Балтийского флота вице-адмирал Игорь Мухаметшин принял участие в тожественном открытии нового медицинского пункта в береговом ракетном соединении Балтийской военно-морской базы (ВМБ).

Здание медпункта рассчитано на 15 мест для стационарного лечения и более 100 амбулаторных посещений в сутки. Здесь есть все необходимое: прекрасно оснащенные кабинеты врачей, операционные, комфортные палаты с кнопками вызова дежурной медсестры и другое необходимое оборудование.

Медицинский пункт, при ремонте которого применялись самые современные строительные материалы, отвечает всем принятым в Вооруженных Силах РФ требованиям.

Для нужд ракетчиков в этом году будут еще введены капитально отремонтированные здания штаба и казармы.