Ещё
Зенитчики российской военной базы в Армении отразили воздушный удар условного противника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зенитчики российской военной базы в Армении отразили воздушный удар условного противника 

ТК «Звезда» 13 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Кроме того, военнослужащие отработали вопросы занятия и маскировки позиций, организацию системы связи и управления в условиях горной местности, приведения техники ПВО из походного положения в боевое.
С зенитчиками российской военной базы в Армении проведена тренировка по отражению воздушного нападения условного противника.
Специалисты войсковой противовоздушной обороны (ПВО) соединения отработали вопросы занятия и маскировки позиций, организацию системы связи и управления в условиях горной местности, приведения техники из походного положения в боевое. Также личный состав выполнил ряд вводных по разведке, обнаружению, сопровождению и уничтожению целей условного противника, завершив тренировку электронными пусками ракет.
В ходе практических занятий зенитчики выполнили нормативы по заряжанию управляемыми ракетами пусковых установок, проверке функционального контроля аппаратуры.
Всего к тренировке привлекались около 100 военнослужащих, было задействовано более 30 единиц военной техники, в том числе зенитная самоходная установка «Шилка», зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» и ПЗРК «Игла».
Следующим этапом подготовки зенитчиков станет проведение тактического учения с выполнением зачетных учебных стрельб.
ТК «Звезда»: последние новости
Подводники рассказали, как российские АПЛ дошли до берегов США В Минобороны назвали фейком сообщения британских СМИ об авиаударах ВКС РФ в Восточной Гуте Зенитчики ВДВ десантировались в тыл условного противника под городом Ейском на Кубани
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля276
Джонсон отказался жать руку послу России160
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе35
Угроза жизни на Земле, скандал в ООН и другие события дня32
«Роскосмос» выступил с претензией к американцам54
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение