Зенитчики российской военной базы в Армении отразили воздушный удар условного противника

Кроме того, военнослужащие отработали вопросы занятия и маскировки позиций, организацию системы связи и управления в условиях горной местности, приведения техники ПВО из походного положения в боевое.

С зенитчиками российской военной базы в Армении проведена тренировка по отражению воздушного нападения условного противника.

Специалисты войсковой противовоздушной обороны (ПВО) соединения отработали вопросы занятия и маскировки позиций, организацию системы связи и управления в условиях горной местности, приведения техники из походного положения в боевое. Также личный состав выполнил ряд вводных по разведке, обнаружению, сопровождению и уничтожению целей условного противника, завершив тренировку электронными пусками ракет.

В ходе практических занятий зенитчики выполнили нормативы по заряжанию управляемыми ракетами пусковых установок, проверке функционального контроля аппаратуры.

Всего к тренировке привлекались около 100 военнослужащих, было задействовано более 30 единиц военной техники, в том числе зенитная самоходная установка «Шилка», зенитный ракетный комплекс «Стрела-10» и ПЗРК «Игла».

Следующим этапом подготовки зенитчиков станет проведение тактического учения с выполнением зачетных учебных стрельб.