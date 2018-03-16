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В МВАА наградили победителей и призеров конкурса по военной истории среди курсантов военных вузов Сухопутных войск
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В МВАА наградили победителей и призеров конкурса по военной истории среди курсантов военных вузов Сухопутных войск 

ТК «Звезда» 20 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Всем командам вручили памятные подарки и вымпел Михайловской военной артиллерийской академии.
В Михайловской военной артиллерийской академии (МВАА) прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурсного состязания по военной истории среди курсантов высших военных образовательных организаций Сухопутных войск.
Начальник академии генерал-лейтенант Сергей Баканеев поздравил участников конкурса, сумевших показать высокие результаты в острой интеллектуальной борьбе с соперниками. Он отметил, что знания курсантов военной истории возрастают от конкурса к конкурсу. Команды в ходе состязания получили хороший опыт и обогатили свои познания по военной истории. Также генерал-лейтенант Сергей Баканеев выразил уверенность, что будущие офицеры не позволят никому исказить историю Сухопутных войск, Вооруженных Сил России и нашей Родины.
По итогам конкурса первое место завоевала команда Московского высшего общевойскового командного училища, «серебро» увезла в Смоленск команда Военной академии противовоздушной обороны ВС РФ имени Маршала Советского Союза А. М. Василевского, «бронза» досталась команде Казанского высшего танкового командного Краснознаменного училища.
Всем командам вручили памятные подарки и вымпел Михайловской военной артиллерийской академии. Конкурсное состязание завершилось исполнением гимна Сухопутных войск.
Участники конкурсного состязания отметили высокий уровень его организации и незабываемые впечатления, которые они получили в ходе организованных для них культурно-досуговых мероприятий.
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