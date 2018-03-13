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Военные железнодорожники ЦВО построят под Кызылом мост через Большой Енисей
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Военные железнодорожники ЦВО построят под Кызылом мост через Большой Енисей 

ТК «Звезда» 13 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Он соединит пункт постоянной дислокации горной мотострелковой бригады с новым полигоном Кара-Хаак и позволит существенно сократить время на дорогу при транспортировке военнослужащих и техники на полевые занятия.
Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Хакасии, приступили к возведению временного моста через реку Большой Енисей под Кызылом.
Большой автодорожный разборный мост (БАРМ) протяженностью 217 м соединит пункт постоянной дислокации горной мотострелковой бригады с новым полигоном Кара-Хаак и позволит существенно сократить время на дорогу при транспортировке военнослужащих и техники на полевые занятия.
Специалисты завершили подготовительные работы, в ходе которых провели геодезическую разбивку моста, отсыпку скальными породами подходов к нему и приступили к забивке опорных металлических свай. Строительные работы планируется завершить в мае 2018 года.
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