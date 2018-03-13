Военные железнодорожники ЦВО построят под Кызылом мост через Большой Енисей

Он соединит пункт постоянной дислокации горной мотострелковой бригады с новым полигоном Кара-Хаак и позволит существенно сократить время на дорогу при транспортировке военнослужащих и техники на полевые занятия.

Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Хакасии , приступили к возведению временного моста через реку Большой Енисей под Кызылом

Большой автодорожный разборный мост (БАРМ) протяженностью 217 м соединит пункт постоянной дислокации горной мотострелковой бригады с новым полигоном Кара-Хаак и позволит существенно сократить время на дорогу при транспортировке военнослужащих и техники на полевые занятия.

Специалисты завершили подготовительные работы, в ходе которых провели геодезическую разбивку моста, отсыпку скальными породами подходов к нему и приступили к забивке опорных металлических свай. Строительные работы планируется завершить в мае 2018 года.