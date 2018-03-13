Армейская авиация ЮВО на Кубани получила два новых вертолета Ка-52 «Аллигатор»

Вертолеты в авиачасть переправили в разобранном виде самолетами ВТА. В настоящее время производится окончательная сборка машин, а затем состоится облет и передача техники летным экипажам.

В соответствии с планом переоснащения войск Южного военного округа (ЮВО) в авиачасть 4-й армии ВВС и ПВО, базирующуюся в Краснодарском крае , поступили два новых боевых ударных вертолета Ка-52 «Аллигатор». Таким образом, с начала 2018 года парк авиационной техники авиачасти пополнился четырьмя новыми машинами данного типа.

На Кубань вертолеты переправили в разобранном виде самолетами военно-транспортной авиации. На военном аэродроме в настоящее время производится окончательная сборка вертолетов, а затем пройдет контрольный облет и окончательная передача военной техники летным экипажам.

Летчики, не имеющие опыта управления вертолетами Ка-52, пройдут обучение в Центре боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации Минобороны России

Боевой ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» является модернизированной версией Ка-50 «Черная акула». По оценкам специалистов, он имеет лучшие аэродинамические характеристики и менее заметен для радаров. Повысились его скоростные и маневренные возможности. На борту боевой машины установлено более совершенное радиоэлектронное оборудование. Управление рассчитано на двух пилотов, что повышает эффективность маневрирования и боевого применения «Аллигатора». Ка-52 предназначен для огневого поражения бронетехники, живой силы и вертолетов противника.