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Армейская авиация ЮВО на Кубани получила два новых вертолета Ка-52 «Аллигатор»
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Армейская авиация ЮВО на Кубани получила два новых вертолета Ка-52 «Аллигатор» 

ТК «Звезда» 13 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Вертолеты в авиачасть переправили в разобранном виде самолетами ВТА. В настоящее время производится окончательная сборка машин, а затем состоится облет и передача техники летным экипажам.
В соответствии с планом переоснащения войск Южного военного округа (ЮВО) в авиачасть 4-й армии ВВС и ПВО, базирующуюся в Краснодарском крае, поступили два новых боевых ударных вертолета Ка-52 «Аллигатор». Таким образом, с начала 2018 года парк авиационной техники авиачасти пополнился четырьмя новыми машинами данного типа.
На Кубань вертолеты переправили в разобранном виде самолетами военно-транспортной авиации. На военном аэродроме в настоящее время производится окончательная сборка вертолетов, а затем пройдет контрольный облет и окончательная передача военной техники летным экипажам.
Летчики, не имеющие опыта управления вертолетами Ка-52, пройдут обучение в Центре боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации Минобороны России.
Боевой ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» является модернизированной версией Ка-50 «Черная акула». По оценкам специалистов, он имеет лучшие аэродинамические характеристики и менее заметен для радаров. Повысились его скоростные и маневренные возможности. На борту боевой машины установлено более совершенное радиоэлектронное оборудование. Управление рассчитано на двух пилотов, что повышает эффективность маневрирования и боевого применения «Аллигатора». Ка-52 предназначен для огневого поражения бронетехники, живой силы и вертолетов противника.
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