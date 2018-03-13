Командующий войсками ЮВО проверил готовность ЗРК С-400 в Крыму

"Командующий войсками ЮВО осмотрел позиции боевого дежурства расчетов зенитных ракетных комплексов ЗРК С-400 «Триумф». На месте генерал-полковник Дворников проинспектировал готовность дежурных сил к выполнению учебно-боевых задач", — говорится в сообщении.

"Возможности новейших зенитных ракетных комплексов позволили обеспечить полное прикрытие территории Крымского полуострова, в том числе от крылатых ракет", — отметил Дворников.

Также в ходе рабочей поездки командующий войсками ЮВО оценит организацию проведения занятий по боевой подготовке с подразделениями береговых войск Черноморского флота и воинских частей объединения ВВС и ПВО ЮВО, дислоцированных в Крыму.