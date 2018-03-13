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Командующий войсками ЮВО проверил готовность ЗРК С-400 в Крыму
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Командующий войсками ЮВО проверил готовность ЗРК С-400 в Крыму 

РИА Новости 13 марта 2018
Фото: © РИА Новости / Сергей Мальгавко
МОСКВА/РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мар — РИА Новости. Командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников проверил порядок несения боевого дежурства зенитным ракетным дивизионом объединения ВВС и ПВО в Крыму, сообщил начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
"Командующий войсками ЮВО осмотрел позиции боевого дежурства расчетов зенитных ракетных комплексов ЗРК С-400 «Триумф». На месте генерал-полковник Дворников проинспектировал готовность дежурных сил к выполнению учебно-боевых задач", — говорится в сообщении.
"Возможности новейших зенитных ракетных комплексов позволили обеспечить полное прикрытие территории Крымского полуострова, в том числе от крылатых ракет", — отметил Дворников.
Также в ходе рабочей поездки командующий войсками ЮВО оценит организацию проведения занятий по боевой подготовке с подразделениями береговых войск Черноморского флота и воинских частей объединения ВВС и ПВО ЮВО, дислоцированных в Крыму.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>
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