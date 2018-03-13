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Граждане России предлагают назвать представленные президентом новые вооружения «Нежданчик», «Посейдон» и «Зайчик»
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Граждане России предлагают назвать представленные президентом новые вооружения «Нежданчик», «Посейдон» и «Зайчик» 

Интересант 13 марта 2018
Сегодня на сайте Министерства обороны РФ началось голосование по выбору названий образцов российского оружия, представленного президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию. Военное ведомство сообщает, что сервис уже посетили более 870 тысяч человек, около трети из них — иностранцы, получено более 245 тысяч предложений, информирует «Интерфакс».
Среди предложений по крылатой ракете «Благовест», «Гарант», «Император», а лидирует «Нежданчик». Для подводного беспилотника с ядерной энергоустановкой активно предлагается название «Посейдон», на втором месте — «Язь». Боевой лазерный комплекс хотят назвать «Василиск», «Горыныч», «Око», а лидирующую позицию занимает «Зайчик». Голосование завершится 16 марта.
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