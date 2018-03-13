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Ракету с ядерной установкой предложили назвать «Нежданчик» и «Песец»
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Ракету с ядерной установкой предложили назвать «Нежданчик» и «Песец» 

Lenta.ru 13 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Минобороны России устроило голосование на лучшее название для новейшей крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой. Его результаты опубликованы на сайте министерства.
На данный момент большинство участников опроса проголосовали за вариант «Зевс» (736 голосов). Еще 683 человек выбрали ответ «Нежданчик». Среди фаворитов также оказались «Сталин/Иосиф Сталин», «Ласточка», «Песец», «Колибри» и «Пальмира».
Пяти людям понравился вариант «Скунс», еще шести — «Сюрприз». Ни один пользователь не проголосовал за имена «Довод» и «Слава».
Глава Чечни Рамзан Кадыров предлагал назвать ракету в честь погибших в Сирии российских военных. Помощник президента Владислав Сурков выступил за вариант «Гиви», депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Дегтярев — за «Голубь мира».
Во время послания Федеральному Собранию 1 марта президент Владимир Путин рассказал о новых образцах российского оружия. Среди них упоминалась малогабаритная сверхмощная ядерная энергоустановка для крылатой ракеты, которая, по словам главы государства, может преодолеть практически любое расстояние и имеет непредсказуемую для противника траекторию полета. Таким образом она неуязвима для противоракетной и противовоздушной обороны. Однако названия у нового оружия пока нет, и Путин предложил всем желающим выбрать его на сайте Минобороны.
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