Ракету с ядерной установкой предложили назвать «Нежданчик» и «Песец»

Минобороны России устроило голосование на лучшее название для новейшей крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой. Его результаты опубликованы на сайте министерства.

На данный момент большинство участников опроса проголосовали за вариант «Зевс» (736 голосов). Еще 683 человек выбрали ответ «Нежданчик». Среди фаворитов также оказались «Сталин/Иосиф Сталин», «Ласточка», «Песец», «Колибри» и «Пальмира».

Пяти людям понравился вариант «Скунс», еще шести — «Сюрприз». Ни один пользователь не проголосовал за имена «Довод» и «Слава».