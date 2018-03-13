В Крыму началось тактическое учение с десантно-штурмовым батальоном Новороссийского соединения ВДВ

Военнослужащие отрабатывают различные способы ведения боя с применением штатного стрелкового оружия и комплексов с беспилотными летательными аппаратами.

На полигоне Опук ( Республика Крым ) началось тактическое учение с десантно-штурмовым батальоном Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ).

В ходе реализации мероприятий боевой подготовки десантники совершили марш в район проведения учения, где приступили к тщательной разведке местности для выявления характера действий мобильных групп условного противника.

При осуществлении дальнейших действий военнослужащие ВДВ отработают различные способы ведения боя с применением штатного стрелкового оружия и комплексов с беспилотными летательными аппаратами.

Для взятия под контроль наиболее важных объектов «голубые береты» планируют высадить тактический десант, который на заключительном этапе мероприятия организует ряд засад на путях отхода условных групп противника.

Практические действия подразделений ВДВ будет поддерживать штатные минометные батареи отдельного батальона и авиация Южного военного округа.

В мероприятии принимают участие более 300 военнослужащих, задействовано около 50 единиц техники.

Батальонное тактическое учение носит плановый характер и завершится 15 марта этапом боевой стрельбы в обороне.