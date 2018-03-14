На нижегородском заводе «Сокол» открылся участок для покраски агрегатов истребителей

ава На нижегородском авиастроительном заводе «Сокол» открылся новый участок для покраски агрегатов самолетов МиГ-35 и МиГ-31. Работы по модернизации были проведены в рамках федеральной программы реконструкции предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает Российская самолетостроительная корпорация.

На данном участке также планируется осуществлять работы по покраске агрегатов и узлов для самолетов МиГ-29 М/М2, МиГ-29К/КУБ и для гражданского лайнера Ил-114. Производство расположено в корпусе, оснащенном современным оборудованием, в том числе автоматизированной окрасочно-сушильной камерой, которая позволяет с высокой точностью настраивать необходимые параметры, инженерной инфраструктурой и удобными помещениями для персонала.

Как сообщил старший мастер участка окраски Сергей Бекетов, раньше при окраске некоторых деталей самолета использовались пульверизаторы и шлифовальные машинки, которые в настоящее время уже устарели.

«Теперь у нас есть полностью автоматизированная камера, режимы работы которой могут дистанционно контролироваться даже одним специалистом», — сказал Бекетов.

»В 2017 году мы полностью и в срок на заводе «Сокол» выполнили Гособоронзаказ по модернизации истребителей МиГ-31, отчитавшись в числе первых. Для достижения высоких показателей по сдаче продукции, мы открыли участок покраски агрегатов, оборудованный новейшим автоматизированным оборудованием, для покраски широкой номенклатуры изделий — воздухозаборников, подвесных топливных баков, бак-конструкций крыла и других агрегатов», — отметил Тарасенко.

Напомним, на заводе «Сокол» будут выпускать новейшие истребители.

Фото: Российская самолетостроительная корпорация