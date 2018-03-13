В Сирии образован избирательный участок для голосования на выборах президента

Строго говоря, этот процесс в военных гарнизонах уже стартовал. Более того, по словам Волкова , около 4 тысяч солдат, офицеров и гражданского персонала Российской армии уже имели возможность изъявить свою волю при определении будущего главы нашего государства.

— В труднодоступных, отдаленных местностях, на маяках, на островах люди уже проголосовали, сделали свой выбор, — сообщил чиновник, но отказался комментировать итоги их волеизъявления. «По закону, вы знаете, нельзя результаты озвучивать до момента подсчета голосов в день основного голосования», — объяснил ситуацию Василий Волков.

Стоит добавить, что досрочное участие в выборах — достаточно типичная для Вооруженных сил ситуация. Помимо чисто географического момента тут сказывается специфика службы людей в погонах. Некоторые из них в день выборов, 18 марта, будут находиться на боевых постах, в дальних морских походах, командировках. Поэтому вместе со всеми опустить избирательный бюллетень в урну в родной воинской части у них не получится. Для таких служивых и было организовано досрочное голосование.

Заметим, что массовым его при всем желании не назовешь. В Вооруженных силах сейчас служат около миллиона человек. Еще несколько сотен тысяч работают в военных гарнизонах и учреждениях на должностях гражданского персонала. Поэтому процент досрочно проголосовавших людей в армии и на флоте, в общем-то, невелик. Основная масса «военных» избирателей скажет свое слово, как и положено, в это воскресенье.

Южной Осетии, Таджикистане, Василий Волков уточнил, что сделать это можно будет в том числе на 79 избирательных участках, созданных в воинских частях на территории России и за ее пределами. Большинство таких участков, по словам чиновника, образовано в труднодоступных местах. А 18 — на российских военных базах за рубежом. Они, напомним, расположены в Армении Киргизии , некоторых других государствах СНГ. Но особое внимание и особый контроль в Минобороны России уделят голосованию наших военных в Сирии.

— То, что касается Сирии, у нас опыт есть — выборы депутатов Государственной Думы в 2016 году, — напомнил Волков. — Там у нас образован один избирательный участок в посольстве. Наши военнослужащие, которые работают в составе участковой комиссии, будут обеспечивать и безопасность, и процесс голосования.

Заместитель руководителя рабочей группы по организации избирательного процесса в Вооруженных силах подчеркнул, что военнослужащие в Сирии находятся не только в пунктах базирования, в частности на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения Военно-морского флота России в Тартусе, но работают в отдаленных районах ближневосточной страны. Поэтому, по словам Волкова, у них будет возможность высказать свою волю там, где они окажутся 18 марта.

— Закон предусматривает возможность голосования с помощью переносного ящика для голосования", — объяснил чиновник.

И добавил, что вопросам безопасности в этот день будет уделяться особое внимание.