Южная Корея закупит почти сотню ракет большой дальности Taurus

Крылатые ракеты большой дальности Taurus класса «воздух-поверхность» производятся совместным немецко-шведским предприятием Taurus Systems GmbH. Они предназначены для высокоточных ударов по хорошо защищенным целям.

"Контракт был подписан в конце февраля", — заявил журналистам представитель ведомства Кан Хван Сок.