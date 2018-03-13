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Стартовал финал конкурса по выбору названий новейших вооружений
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Стартовал финал конкурса по выбору названий новейших вооружений 

ТК «Звезда» 13 марта 2018
На сайте Минобороны России стартовал финальный этап по выбору названий новейших российских вооружений
Интернет-пользователям предоставлена возможность выбрать названия из пятидесяти наиболее популярных предложений для боевого лазерного комплекса, крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергетической установкой, беспилотного подводного аппарата.
1 марта 2018 г. на сайте Минобороны России был запущен специальный сервис для приёма предложений граждан с названиями для трех новейших российских образцов стратегических вооружений, о которых было доведено в ходе ежегодного Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации.
За истекший период специальный сервис на сайте Минобороны России посетило более 870 тысяч пользователей, из которых около трети — граждане иностранных государств.
Посетителями направлено более 245 тысяч предложений с названиями для образцов новейших российских стратегических вооружений.
Минобороны России проведена обработка и анализ всех поступивших предложений, по результатам которых определены по 50 наиболее популярных названий для каждого образца вооружения.
Голосование на сайте военного ведомства по выбору названий оружия продлится до 16 марта.
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