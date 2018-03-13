Стартовал финал конкурса по выбору названий новейших вооружений

На сайте Минобороны России стартовал финальный этап по выбору названий новейших российских вооружений

Интернет-пользователям предоставлена возможность выбрать названия из пятидесяти наиболее популярных предложений для боевого лазерного комплекса, крылатой ракеты с малогабаритной ядерной энергетической установкой, беспилотного подводного аппарата.

1 марта 2018 г. на сайте Минобороны России был запущен специальный сервис для приёма предложений граждан с названиями для трех новейших российских образцов стратегических вооружений, о которых было доведено в ходе ежегодного Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации

За истекший период специальный сервис на сайте Минобороны России посетило более 870 тысяч пользователей, из которых около трети — граждане иностранных государств.

Посетителями направлено более 245 тысяч предложений с названиями для образцов новейших российских стратегических вооружений.

Минобороны России проведена обработка и анализ всех поступивших предложений, по результатам которых определены по 50 наиболее популярных названий для каждого образца вооружения.