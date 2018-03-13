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Столтенберг заявил о неограниченном по времени присутствии НАТО в Восточной Европе
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Столтенберг заявил о неограниченном по времени присутствии НАТО в Восточной Европе 

Свободная пресса 13 марта 2018
Фото: Аргументы и Факты
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пребывание вооруженных сил на восточном фланге альянса никак не ограничено по времени.
По его словам, войска НАТО будут находить в регионе «так долго, как будет нужно». Говоря же про о том, для чего эти войска находятся на территории государств, расположенных на востоке альянса, Столтенберг заявил, что они нужны там для обеспечения безопасности стран-членов на случай возникновения какой-либо военной агрессии против них, пишет ТАСС.
Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в разговоре с журналистами издания Foreign Policy заявил, что не считает Россию угрозой для какой-либо из стран, входящих в альянс, кроме того предположил, что странам НАТО следует продолжать развитие сотрудничества с Россией в Арктике.
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