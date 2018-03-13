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Воронежский госуниверситет будет готовить военных журналистов для Вьетнама
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Воронежский госуниверситет будет готовить военных журналистов для Вьетнама 

АиФ 13 марта 2018
Фото: АиФ
Студенты из Вьетнама будут обучаться военной журналистике в ВГУ, об этом стало известно 12 марта во время визита в Воронежский госуниверситет представителей руководства Военного университета культуры и искусства Вьетнамской народной армии.
Ректоры университетов подписали меморандум о взаимопонимании. Он касается развития программ обмена между студенческим и профессорско-преподавательским составом, а также проведения совместной научно-исследовательской деятельности.
Напомним, в следующем учебном году на бакалавриате журфака бюджетников будут выпускать только на направлении «Военная журналистика». Бюджетной на специальностях «реклама и связи с общественностью» и «журналистика» осталась только магистратура.
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