Воронежский госуниверситет будет готовить военных журналистов для Вьетнама

Студенты из Вьетнама будут обучаться военной журналистике в ВГУ, об этом стало известно 12 марта во время визита в Воронежский госуниверситет представителей руководства Военного университета культуры и искусства Вьетнамской народной армии.

Ректоры университетов подписали меморандум о взаимопонимании. Он касается развития программ обмена между студенческим и профессорско-преподавательским составом, а также проведения совместной научно-исследовательской деятельности.

Напомним, в следующем учебном году на бакалавриате журфака бюджетников будут выпускать только на направлении «Военная журналистика». Бюджетной на специальностях «реклама и связи с общественностью» и «журналистика» осталась только магистратура.