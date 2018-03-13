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В Волгоградской области пройдут учения разведчиков
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В Волгоградской области пройдут учения разведчиков 

АиФ Волгоград 13 марта 2018
Фото: АиФ Волгоград
Разведывательный батальон мотострелкового соединения Южного военного округа совершит 30-километровый марш. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, в течение месяца разведчики будут отрабатывать упражнения учебных и контрольных стрельб из различных видов оружия и техники, в том числе из боевых машин пехоты. Кроме того, военные будут учиться водить БМП-3 в сложных условиях.
Для разведчиков также пройдут тренировки по наведению реактивной артиллерии на цели условного противника с использованием комплексов «Стрелец».
Добавим, что в боевой подготовке примет участие около 200 военнослужащих. Будет задействовано 30 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе БМП-3, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун-К».
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