В Волгоградской области пройдут учения разведчиков

Разведывательный батальон мотострелкового соединения Южного военного округа совершит 30-километровый марш. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе ЮВО, в течение месяца разведчики будут отрабатывать упражнения учебных и контрольных стрельб из различных видов оружия и техники, в том числе из боевых машин пехоты. Кроме того, военные будут учиться водить БМП-3 в сложных условиях.

Для разведчиков также пройдут тренировки по наведению реактивной артиллерии на цели условного противника с использованием комплексов «Стрелец».

Добавим, что в боевой подготовке примет участие около 200 военнослужащих. Будет задействовано 30 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе БМП-3, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун-К».