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В Таганроге простроили очередную амфибию Бе-200
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В Таганроге простроили очередную амфибию Бе-200 

ТК «Звезда» 13 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Специализированный самолет начнут эксплуатировать в Хабаровском авиационно-спасательном центре МЧС.
С аэродрома ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева» поднялся в воздух серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС, построенный для нужд российских спасателей, сообщили на заводе.
Эксплуатировать его начнут в комплексном Хабаровском авиационно-спасательном центре МЧС РФ после прохождения необходимых испытаний.
Надо отметить, что Бе-200 могут быть приняты на вооружение ВМФ РФ. Об этом недавно сообщал главком Военно-Морского Флота России адмирал Владимир Королев.
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