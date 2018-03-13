В Таганроге простроили очередную амфибию Бе-200

Специализированный самолет начнут эксплуатировать в Хабаровском авиационно-спасательном центре МЧС.

С аэродрома ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева» поднялся в воздух серийный самолет-амфибия Бе-200ЧС, построенный для нужд российских спасателей, сообщили на заводе.

Эксплуатировать его начнут в комплексном Хабаровском авиационно-спасательном центре МЧС РФ после прохождения необходимых испытаний.