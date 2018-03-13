В Плесецке подготовили к испытаниям новую ракету «Сармат»

На космодроме Плесецк загружен в пусковую шахту макет межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения «Сармат», сообщил ТАСС со ссылкой на командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева . Ракета для бросковых испытаний изготовлена красноярским заводом «Красмаш», специализирующемся на производстве балистических ракет.

— Первый пуск этой ракеты состоялся в конце декабря прошлого года. В настоящее время на космодроме Плесецк полным ходом готовятся к очередному бросковому иcпытанию, — рассказал Герасимов. Он напомнил, что по своим боевым характеристикам «Сармат» превосходит все существующие типы баллистических ракет. 200-тонная ракета имеет укороченный участок разгона, оснащена комплексом преодоления ПРО и способна нести боезаряды большой массы и огромной мощности.