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В Плесецке подготовили к испытаниям новую ракету «Сармат»
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В Плесецке подготовили к испытаниям новую ракету «Сармат» 

Российская Газета 13 марта 2018
Фото: Российская Газета
На космодроме Плесецк загружен в пусковую шахту макет межконтинентальной баллистической ракеты нового поколения «Сармат», сообщил ТАСС со ссылкой на командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева. Ракета для бросковых испытаний изготовлена красноярским заводом «Красмаш», специализирующемся на производстве балистических ракет.
О подготовке к новым испытаниям «Сармата» сообщил и начальник Генерального штаба российской армии генерал армии Валерий Герасимов.
— Первый пуск этой ракеты состоялся в конце декабря прошлого года. В настоящее время на космодроме Плесецк полным ходом готовятся к очередному бросковому иcпытанию, — рассказал Герасимов. Он напомнил, что по своим боевым характеристикам «Сармат» превосходит все существующие типы баллистических ракет. 200-тонная ракета имеет укороченный участок разгона, оснащена комплексом преодоления ПРО и способна нести боезаряды большой массы и огромной мощности.
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