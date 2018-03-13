Волгоградские разведчики на месяц укроются в тылу

Под Волгоградом 200 разведчиков засядут в тылу противника и отработают стрельбу из оружия и боевой машины пехоты.

— Солдаты выйдут на 30-километровый марш на полигон, — уточнили в пресс-службе Южного военного округа. — За месяц военные научатся филигранно управлять боевыми машинами даже в самых труднопроходимых участках.

По легенде учений 200 разведчиков работают в тылу соперника и могут рассчитывать лишь на собственные силы.

— На полигон приедет 30 боевых машин: БМП-3, бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун-К». Во время учений разведчики используют комплекс разведки управления и связи «Стрелец» и в самую разную погоду протестируют станцию ближней разведки СБР-5, — добавили в пресс-службе Южного военного округа. — Через месяц военные сдадут контрольные по тактической, огневой подготовке и вождению.