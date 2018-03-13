Модернизированная классика: обновленный Ил‐76 представили Министерству обороны РФ

Первый усовершенствованный самолет Ил‐76МД‐М авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина передал Министерству обороны РФ . Срок службы воздушного судна вырос на 15 лет. «360» рассказывает, чем известен военный транспортник и каким новым возможностям самолета можно позавидовать.

Полет нормальный

Первый опытный полет

Ил-76 совершил еще в феврале 2016 года. 13 марта 2018 модернизированное

военно-воздушное

судно передано в Министерство обороны РФ. Главная цель всех модификаций — продление жизнеспособности самолета и полная замена устаревших деталей и оборудования.

В современной версии

Ил-76 — обновленное светотехническое,

десантно-транспортное

и бытовое оборудование. Средства обороны и связи тоже заменены.

Оптико-электронная

визирная система позволяет наблюдать за площадками десантирования и работает в инфракрасном и оптическом диапазонах. После всех изменений срок службы самолета вырос на 15 лет и Ил-76 готов продолжать решать транспортные и боевые задачи.

«Работы по модернизации строевых

Ил-76 военно-транспортной

авиации до облика

Ил-76 проводились по заданию

Воздушно-космических

сил РФ . Модернизация предполагает оснащение новейшим бортовым радиоэлектронным оборудованием. На самолете устанавливается новый

пилотажно-навигационный

комплекс, который соответствует всем требованиям и правилам полетов как на российских, так и на зарубежных воздушных трассах», — сказал генеральный директор П АО «Ил»

Как сообщает

пресс-служба

АО «Ил», сейчас обновленный самолет находится на одной из баз военно-транспортной

авиации ВКС России.

«Горбатый»

Ил-76 Российский тяжелый

военно-транспортный

самолет проектировали и разрабатывали в ОКБ Ильюшина.

Ил-76 — первый военный самолет в СССР с турбореактивными двигателями, поднялся в небо в 1971 году. Он создавался для перевозки различной техники и грузов, а также личного состава. Выносливый и неприхотливый

Ил-76 способен доставлять грузы весом в 28–60 тонн на дистанцию до 3600–4000 километров.

«Горбатый» — так прозвали российский транспортник

из-за изгиба корпуса. Самолет имеет стреловидное крыло и однокилевое т -образное

оперение. В Ил-76 есть четыре турбореактивных двигателя, находящихся под крылом.

Шасси

Ил-76 имеют пять точек опор, что позволяет легко взлетать и плавно приземляться даже на грунтовых и бетонированных полосах. В полевых условиях дополнительная силовая установка обеспечивает сжатый воздух, запускает основные двигатели, а также питает системы самолета электроэнергией. Экипаж самолета обычно состоит из пяти человек. Кабина пилотов расположена в верхней части, а прямо под ней — кабина штурмана и стрелка с пушечной установкой.

Модернизация техники

Перемены и обновления сразу после

Ил-76 истребитель-перехватчик

МиГ-31. Его предназначение — обнаружить и уничтожить баллистические крылатые ракеты и различные летательные аппараты. Самолетостроительная корпорация «МиГ» работает над модернизацией всего парка

истребителей-перехватчиков. Новые самолеты должны быть готовы к 2020 году.

Сергей Коротков , директор самолетостроительной корпорации «МиГ», заявил, что к 2026 году, в ряды боевой техники ВКС России должен вступить

истребитель-перехватчик

нового поколения —

МиГ-41 Главной особенностью гиперзвукового самолета станет скорость. Он сможет развивать ее до 4,5 тысяч километров в час.