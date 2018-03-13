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Модернизированная классика: обновленный Ил‐76 представили Министерству обороны РФ
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Модернизированная классика: обновленный Ил‐76 представили Министерству обороны РФ 

360tv.ru 13 марта 2018
Фото: 360tv.ru
Первый усовершенствованный самолет Ил‐76МД‐М авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина передал Министерству обороны РФ. Срок службы воздушного судна вырос на 15 лет. «360» рассказывает, чем известен военный транспортник и каким новым возможностям самолета можно позавидовать.
Полет нормальный
Первый опытный полет
Ил-76  совершил еще в феврале 2016 года. 13 марта 2018 модернизированное
военно-воздушное
судно передано в Министерство обороны РФ. Главная цель всех модификаций — продление жизнеспособности самолета и полная замена устаревших деталей и оборудования.
В современной версии
Ил-76  — обновленное светотехническое,
десантно-транспортное
и бытовое оборудование. Средства обороны и связи тоже заменены.
Оптико-электронная
визирная система позволяет наблюдать за площадками десантирования и работает в инфракрасном и оптическом диапазонах. После всех изменений срок службы самолета вырос на 15 лет и  Ил-76  готов продолжать решать транспортные и боевые задачи.
«Работы по модернизации строевых
Ил-76  военно-транспортной
авиации до облика
Ил-76  проводились по заданию
Воздушно-космических
сил РФ. Модернизация предполагает оснащение новейшим бортовым радиоэлектронным оборудованием. На самолете устанавливается новый
пилотажно-навигационный
комплекс, который соответствует всем требованиям и правилам полетов как на российских, так и на зарубежных воздушных трассах», — сказал генеральный директор П  АО «Ил»
Алексей Рогозин.
Как сообщает
пресс-служба
АО «Ил», сейчас обновленный самолет находится на одной из баз  военно-транспортной
авиации ВКС России.
«Горбатый»
Ил-76  Российский тяжелый
военно-транспортный
самолет проектировали и разрабатывали в ОКБ Ильюшина.
Ил-76  — первый военный самолет в СССР с турбореактивными двигателями, поднялся в небо в 1971 году. Он создавался для перевозки различной техники и грузов, а также личного состава. Выносливый и неприхотливый
Ил-76  способен доставлять грузы весом в 28–60 тонн на дистанцию до 3600–4000 километров.
«Горбатый» — так прозвали российский транспортник
из-за  изгиба корпуса. Самолет имеет стреловидное крыло и однокилевое т  -образное
оперение. В  Ил-76  есть четыре турбореактивных двигателя, находящихся под крылом.
Шасси
Ил-76  имеют пять точек опор, что позволяет легко взлетать и плавно приземляться даже на грунтовых и бетонированных полосах. В полевых условиях дополнительная силовая установка обеспечивает сжатый воздух, запускает основные двигатели, а также питает системы самолета электроэнергией. Экипаж самолета обычно состоит из пяти человек. Кабина пилотов расположена в верхней части, а прямо под ней — кабина штурмана и стрелка с пушечной установкой.
Модернизация техники
Перемены и обновления сразу после
Ил-76  истребитель-перехватчик
МиГ-31. Его предназначение — обнаружить и уничтожить баллистические крылатые ракеты и различные летательные аппараты. Самолетостроительная корпорация «МиГ» работает над модернизацией всего парка
истребителей-перехватчиков. Новые самолеты должны быть готовы к 2020 году.
Сергей Коротков, директор самолетостроительной корпорации «МиГ», заявил, что к 2026 году, в ряды боевой техники ВКС России должен вступить
истребитель-перехватчик
нового поколения —
МиГ-41  Главной особенностью гиперзвукового самолета станет скорость. Он сможет развивать ее до 4,5 тысяч километров в час.
360tv.ru: последние новости
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