Модернизированная классика: обновленный Ил‐76 представили Министерству обороны РФ 

Первый усовершенствованный самолет Ил‐76МД‐М авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина передал Министерству обороны РФ. Срок службы воздушного судна вырос на 15 лет. «360» рассказывает, чем известен военный транспортник и каким новым возможностям самолета можно позавидовать.
Полет нормальный
Первый опытный полет
Ил-76 совершил еще в феврале 2016 года. 13 марта 2018 модернизированное
военно-воздушное
судно передано в Министерство обороны РФ. Главная цель всех модификаций — продление жизнеспособности самолета и полная замена устаревших деталей и оборудования.
В современной версии
Ил-76 — обновленное светотехническое,
десантно-транспортное
и бытовое оборудование. Средства обороны и связи тоже заменены.
Оптико-электронная
визирная система позволяет наблюдать за площадками десантирования и работает в инфракрасном и оптическом диапазонах. После всех изменений срок службы самолета вырос на 15 лет и Ил-76 готов продолжать решать транспортные и боевые задачи.
«Работы по модернизации строевых
Ил-76 военно-транспортной
авиации до облика
Ил-76 проводились по заданию
Воздушно-космических
сил РФ. Модернизация предполагает оснащение новейшим бортовым радиоэлектронным оборудованием. На самолете устанавливается новый
пилотажно-навигационный
комплекс, который соответствует всем требованиям и правилам полетов как на российских, так и на зарубежных воздушных трассах», — сказал генеральный директор П АО «Ил»
Как сообщает
пресс-служба
АО «Ил», сейчас обновленный самолет находится на одной из баз военно-транспортной
авиации ВКС России.
«Горбатый»
Ил-76 Российский тяжелый
военно-транспортный
самолет проектировали и разрабатывали в ОКБ Ильюшина.
Ил-76 — первый военный самолет в СССР с турбореактивными двигателями, поднялся в небо в 1971 году. Он создавался для перевозки различной техники и грузов, а также личного состава. Выносливый и неприхотливый
Ил-76 способен доставлять грузы весом в 28–60 тонн на дистанцию до 3600–4000 километров.
«Горбатый» — так прозвали российский транспортник
из-за изгиба корпуса. Самолет имеет стреловидное крыло и однокилевое т -образное
оперение. В Ил-76 есть четыре турбореактивных двигателя, находящихся под крылом.
Шасси
Ил-76 имеют пять точек опор, что позволяет легко взлетать и плавно приземляться даже на грунтовых и бетонированных полосах. В полевых условиях дополнительная силовая установка обеспечивает сжатый воздух, запускает основные двигатели, а также питает системы самолета электроэнергией. Экипаж самолета обычно состоит из пяти человек. Кабина пилотов расположена в верхней части, а прямо под ней — кабина штурмана и стрелка с пушечной установкой.
Модернизация техники
Перемены и обновления сразу после
Ил-76 истребитель-перехватчик
МиГ-31. Его предназначение — обнаружить и уничтожить баллистические крылатые ракеты и различные летательные аппараты. Самолетостроительная корпорация «МиГ» работает над модернизацией всего парка
истребителей-перехватчиков. Новые самолеты должны быть готовы к 2020 году.
Сергей Коротков, директор самолетостроительной корпорации «МиГ», заявил, что к 2026 году, в ряды боевой техники ВКС России должен вступить
истребитель-перехватчик
нового поколения —
МиГ-41 Главной особенностью гиперзвукового самолета станет скорость. Он сможет развивать ее до 4,5 тысяч километров в час.