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Вертолеты Airbus вытесняют америкаснкие модели из United States Army
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Вертолеты Airbus вытесняют америкаснкие модели из United States Army 

AirCargoNews.ru 13 марта 2018
Фото: AirCargoNews.ru
Airbus Helicopters получил контракт стоимостью около 273 млн долларов США на поставку 35 дополнительных вертолетов UH-72A Lakota для United States Army (сухопутные войска Соединенных штатов). Соглашение также охватывает обучение и инструктаж по техническому обслуживанию, летной эксплуатации и управление программами.17 вертолетов UH-72A Lakota будут предназначены для начального обучения летчиков на базе Форт Рукер, а 18 других — обучения операторов систем оборудования и разведки в различных центрах боевой подготовки, относящихся к сухопутным войскам США.Airbus выпускает вертолеты марки Lakota на своих заводах в Коламбус, в штате Миссисипи. С начала 2007 производитель поставил для US Army более 412 единиц UH-72A. Изначально предполагалось, что они заменят устаревшие Bell UH-1 Iroquois, используемые для поддержки гуманитарных миссий. В 2014 году армия решила приобрести еще 155 дополнительных Lakota для замены также учебных TH-67 Creek и для пополнения флота легких многоцелевых вертолетов.UH-72A используются американцами в различных военных миссиях, в том числе: патрулирования границ, медицинской эвакуации, перевозски военнослужащих, VIP, небольших грузов, а также для обеспечения операций по внутренней безопасности. В течение последних месяцев эти вертолеты принимали участие в борьбе с пожарами в Калифорнии и помогали в борьбе с последствиями ураганов Ирма и Харвей. Заказ на 35 дополнительных вертолетов обеспечит сохранение рабочих мест на заводах Коламбус. Последний из заказанных до этого момента UH-72A покинул ангар 28 февраля этого года.
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