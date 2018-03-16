Минобороны опровергло сообщения об авиаударе России по Восточной Гуте

«Российская авиация в районе Восточной Гуты никаких боевых задач не имеет и не выполняла», — сказал он.

По словам генерал-майора, сейчас там находятся российские военные из состава Центра по примирению враждующих сторон, они оказывают помощь мирным жителям, обеспечивают работу гуманитарных коридоров, ведут переговоры с лидерами вооруженной оппозиции о прекращении огня.

«Хочу подчеркнуть, вся эта деятельность осуществляется на глазах у большого количества представителей СМИ, в том числе из западных стран», — отметил Конашенков и добавил, что Минобороны запустило онлайн-трансляцию с земли и беспилотников об обстановке в Восточной Гуте.