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Минобороны назвало фейком заявление об «авиаударах по Восточной Гуте»
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Минобороны назвало фейком заявление об «авиаударах по Восточной Гуте» 

Российская Газета 16 часов назад
Фото: Российская Газета
«Сообщение британской „Обсерватории по правам человека в Сирии“ со ссылкой на анонимных „активистов“ из населенного пункта Кафер Батна о якобы авиаударах российской авиации по Восточной Гуте — очередной фейк, — говорится в заявлении российского военного, размещенном на сайте Минобороны. — Российская авиация в районе Восточной Гуты никаких боевых задач не имеет и не выполняла».
Напомним, что в районе Восточной Гуты вторую неделю регулярно открывается гуманитарный коридор, по которому мирные жители могут уйти из блокированной боевиками территории.
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