Минобороны назвало фейком заявление об «авиаударах по Восточной Гуте»

«Сообщение британской „Обсерватории по правам человека в Сирии “ со ссылкой на анонимных „активистов“ из населенного пункта Кафер Батна о якобы авиаударах российской авиации по Восточной Гуте — очередной фейк, — говорится в заявлении российского военного, размещенном на сайте Минобороны. — Российская авиация в районе Восточной Гуты никаких боевых задач не имеет и не выполняла».

Напомним, что в районе Восточной Гуты вторую неделю регулярно открывается гуманитарный коридор, по которому мирные жители могут уйти из блокированной боевиками территории.