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Моряки Черноморского флота досрочно проголосовали на выборах Президента Российской Федерации
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Моряки Черноморского флота досрочно проголосовали на выборах Президента Российской Федерации 

ТК «Звезда» 15 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Всего на избирательных участках Севастополя и Новороссийска заранее отдали свои голоса порядка 800 моряков, которые в день выборов будут находиться в дальних походах и выполнять задачи в море.
Экипажи кораблей и судов Черноморского флота завершили досрочное голосование на выборах Президента Российской Федерации.
Всего на избирательных участках Севастополя и Новороссийска заранее отдали свои голоса порядка 800 моряков, которые в день выборов будут находиться в дальних походах и выполнять задачи в море.
Остальные военнослужащие, члены семей военнослужащих и гражданский персонал Черноморского флота проголосуют уже непосредственно в день выборов — 18 марта на закреплённых за ними избирательных участках по месту регистрации.
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