Моряки Черноморского флота досрочно проголосовали на выборах Президента Российской Федерации

Всего на избирательных участках Севастополя Новороссийска заранее отдали свои голоса порядка 800 моряков, которые в день выборов будут находиться в дальних походах и выполнять задачи в море.

Экипажи кораблей и судов Черноморского флота завершили досрочное голосование на выборах Президента Российской Федерации.

Всего на избирательных участках Севастополя и Новороссийска заранее отдали свои голоса порядка 800 моряков, которые в день выборов будут находиться в дальних походах и выполнять задачи в море.

Остальные военнослужащие, члены семей военнослужащих и гражданский персонал Черноморского флота проголосуют уже непосредственно в день выборов — 18 марта на закреплённых за ними избирательных участках по месту регистрации.