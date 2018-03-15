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Военный научный центр Минобороны в Анапе откроют 1 сентября
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Военный научный центр Минобороны в Анапе откроют 1 сентября 

Российская Газета 15 марта 2018
Фото: Российская Газета
В новом технополисе будут работать молодые ученые, научные работники и те, кто хорошо зарекомендовал себя в научных ротах. Они смогут тесно взаимодействовать с крупнейшими научно-исследовательскими организациями, вузами и предприятиями ОПК. Это, как считает министр обороны, позволит не только создать базу прорывных технологий, повысить эффективность фундаментальных и прикладных исследований, но и обеспечить опережающее развитие систем военного назначения.
Уже определен руководитель научных проектов инновационного центра. Им стал президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. Ближе к лету среди кандидатов на трудоустройство в армейское «Сколково» устроят конкурсный отбор. Шойгу пообещал: он будет жестче того, что четыре года назад минобороны организовало для первых кандидатов в солдаты научной роты.
По данным военного ведомства, сейчас на одно место в таких подразделениях (их в Вооруженных силах двенадцать) претендуют не менее 25 человек. «Нам нужны хорошие ребята с хорошими мозгами. Мы очень надеемся, что в технополисе в Анапе удастся сделать серьезный проект для обновления оборонно-промышленного комплекса», — сказал Шойгу. Он также считает, что частью этой команды могли бы стать финалисты конкурса «Лидеры России».
Руководить научными проектами в Анапе будет глава Курчатовского института Михаил Ковальчук
Для жизни, работы и службы в новом научном центре создадут все необходимые условия. По словам Шойгу, на первом этапе исследовательские площади технополиса составят 267 тысяч кв. м. Ведомство также построит в Анапе более тысячи квартир для молодых специалистов, в том числе уже отслуживших в военно-инновационном центре.
Известно, что сегодня в нашей армии применяются разработки в области робототехники, беспилотных систем и комплексов. Но при этом остаются востребованными новые технологии с использованием искусственного интеллекта. Решением таких задач как раз займутся молодые ученые «Эры».
Один из участников форума "Россия — страна возможностей" поинтересовался у Шойгу, возможно ли, что в ближайшем будущем боевые действия на поле боя будут вести не солдаты, а удаленно управляемая ими техника? «Почему в ближайшем будущем? Это реализуется сегодня и реализуется довольно энергично», — ответил министр. Еще несколько лет назад в армии было 160 беспилотников, а сейчас их почти 1,8 тысячи.
— Мы начали создавать боевых роботов. Заканчиваются их государственные и войсковые испытания. И надеюсь, что уже в этом году мы начнем серийное производство, — продолжил Шойгу. Он также отметил, что по заказу минобороны сейчас массово выпускают робототехнику для площадного разминирования. И такая работа, по словам Шойгу, не останавливается ни на один день, ни на один час.
В декабре 2017-го военные успешно испытали боевой робототехнический комплекс «Нерехта». Тогда же командованию Сухопутных войск представили робот «Кунгас», созданный для обеспечения боевых действий. А роботизированные комплексы семейства «Уран» наши саперы используют при сплошном разминировании местности на Северном Кавказе и в Сирии.
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