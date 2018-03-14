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У берегов Камчатки корабль ТОФ осуществил электронные пуски крылатых ракет
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У берегов Камчатки корабль ТОФ осуществил электронные пуски крылатых ракет 

Вести.Ru 14 марта 2018
Фото: Вести.Ru
У берегов Камчатки в акватории Авачинского залива малый ракетный корабль Тихоокеанского флота «Разлив» провел электронные пуски крылатых ракет. Пуски велись по надводным целям условного противника.
Кроме того, среди выполненных кораблем боевых упражнений — артиллерийская стрельба по воздушной мишени в рамках защиты судна от воздушного нападения, а также практическая постановка радиоэлектронных помех, передает РИА Новости. Все упражнения выполнялись в рамках плана по отработке морских элементов курсовой задачи К-2.
Ранее малый ракетный корабль «Разлив» отработал артиллерийскую стрельбу по буксируемому в море щиту.
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