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Военнослужащие ВВО уничтожили морской десант противника
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Военнослужащие ВВО на Сахалине уничтожили морской десант условного противника 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) на учениях на Сахалине уничтожили морской десант условного противника с помощью танков и самоходных артиллерийских установок (САУ) "Гиацинт". Об этом сообщает в четверг пресс-служба ВВО.
"В Сахалинской области на учебно-тренировочном комплексе Восточного военного округа в рамках проверки боевой готовности состоялось тактическое учение по противодесантной обороне с военнослужащими мотострелкового соединения, дислоцированного в Сахалинской области.
Всего к мероприятию боевой подготовки привлечено около 700 человек, задействовано более 130 единиц техники, в том числе гусеничные тягачи и грузовые автомобили", — говорится в сообщении.
Во время практической части подразделения на штатной технике совершили марш в заданный район, где оборудовали огневые позиции на неподготовленной местности.
Военнослужащие мотострелковых и артиллерийских подразделений вместе отработали организацию системы и управление огнем при обороне береговой линии от высадки морского десанта "противника". На этапе боевой стрельбы экипажи танков Т-72Б, БТР-80 и расчеты САУ "Гиацинт" уничтожили мишени, имитирующие живую силу и легкобронированную технику условного противника, высадившегося на побережье.
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