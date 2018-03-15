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Летчики пилотажной группы «Стрижи» прибыли в Армению для участия в авиационном празднике «Дружба-2018»
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Летчики пилотажной группы «Стрижи» прибыли в Армению для участия в авиационном празднике «Дружба-2018» 

ТК «Звезда» 15 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Они выполнят комплекс фигур в составе шести экипажей, а также покажут парный и одиночный пилотаж.
Экипажи пилотажной группы «Стрижи» прибыли на авиабазу Эребуни в Армении для участия в авиационном празднике «Дружба-2018». Летчики выполнят воздушный показ на строевых истребителях МиГ-29 в субботу, 17 марта, а накануне проведут репетицию летной программы.
В ходе праздника летчики Воздушно-космических сил выполнят комплекс фигур в составе шести экипажей, а также покажут парный и одиночный пилотаж.
Они отработают перестроение из колонны в пирамиду и ромб, покажут фигуры «петля Нестерова», «Бочка», «Зеркало», «Плотный ромб», «Колокол», «Ухо», «Роспуск» и многие другие.
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