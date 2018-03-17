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Ракетный катер ТОФ провел учебный бой с кораблем в заливе Петра Великого
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Ракетный катер ТОФ провел учебный бой с кораблем в заливе Петра Великого 

ТАСС 8 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Ракетный катер Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) провел учебный бой с надводным кораблем в заливе Петра Великого. Об этом сообщает в субботу пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ.
"Ракетный катер «Р-19» Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота провел в полигонах боевой подготовки, в заливе Петра Великого, серию подготовительных корабельных тактических учений", — говорится в сообщении.
Отмечается, что эти учения предшествуют выполнению практических учебно-боевых упражнений.
Экипаж катера провел учебный бой с надводным кораблем в условиях противодействия средств воздушного нападения, отработал организацию нанесения ракетного удара по кораблям «противника».
Моряки также провели тренировку по борьбе за живучесть корабля в море. Следующим этапом подготовки станет практическое выполнение стрельб по морским и воздушным целям.
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