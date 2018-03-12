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В Литве начались учения по отражению угроз «гибридной войны»
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Умер Александр Павловский

В Литве начались учения по отражению угроз «гибридной войны» 

Парламентская газета 12 марта 2018
Фото: Парламентская газета
Легенду «гибридной атаки» на республику организаторы учений не озвучили. Однако, как известно, литовские политики утверждают, будто Россия уже использует против Литвы и в целом Запада элементы такого противостояния.
В прошлом году в Шальчининкайском районе МВД было проведено учение по отражению «гибридной угрозы» с имитацией нападения «зелёных человечков», прибывших с Калининградского поезда, на районный центр.
В этот раз Министерство обороны Литвы предупредило жителей страны, что в течение недели — до воскресенья — в городах и на основных дорогах будут передвигаться колонны военного транспорта.
В учениях участвуют солдаты и офицеры мотопехотной бригады Geležinis Vilkas («Железный волк»), механизированного пехотного батальона имени Альгирдаса, механизированного пехотного батальона имени Кестутиса, артиллерийского батальона имени генерала Ромуальдаса Гедрайтиса, батальона ПВО, инженерного батальона имени Юозаса Виткуса и Военно-медицинской службы.
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