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Минобороны: Российский Ил-76 не нарушал границ Эстонии
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Минобороны: Российский Ил-76 не нарушал границ Эстонии 

Российская Газета 12 марта 2018
Фото: ТАСС
Минобороны РФ опровергло заявления властей Эстонии о якобы нарушении воздушного пространства этой прибалтийской страны российским самолетом.
"12 марта с. г. экипаж самолета Ил-76 Воздушно-космических сил совершил плановый перелет на аэродром в Калининградскую область", — передает ТАСС заявление военного ведомства.
Тем не менее, подчеркнули в Минобороны, полет Ила осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, «не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля».
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