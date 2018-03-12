Минобороны: Российский Ил-76 не нарушал границ Эстонии

Минобороны РФ опровергло заявления властей Эстонии о якобы нарушении воздушного пространства этой прибалтийской страны российским самолетом.

"12 марта с. г. экипаж самолета Ил-76 Воздушно-космических сил совершил плановый перелет на аэродром в Калининградскую область ", — передает ТАСС заявление военного ведомства.

Тем не менее, подчеркнули в Минобороны, полет Ила осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, «не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля».