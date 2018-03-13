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Сотни школьников — участников «Боевых каникул» — получили красноармейские книжки в Музее Победы
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Сотни школьников — участников «Боевых каникул» — получили красноармейские книжки в Музее Победы 

ТК «Звезда» 13 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Находясь в музее, ребята попробовали себя в роли бойцов Красной Армии, которым предстояло выполнить различные интерактивные «боевые задачи», а также стали фронтовыми корреспондентами и выпустили боевые листки.
В Музее Победы подвели итоги очередных «Боевых каникул». «Юными красноармейцами», получившими за успешное выполнение задач заслуженные красноармейские книжки, стали сотни российских школьников.
Гости музея попробовали себя в роли бойцов Красной Армии, которым предстояло выполнить различные интерактивные «боевые задачи», а также превратились во фронтовых корреспондентов и выпустили «Боевые листки».
Во время путешествия по музею «юные красноармейцы» не только лучше узнали историю нашей страны и познакомились с основными родами войск Красной Армии, но и сделали фронтовую зарядку, собрали вещмешок, примерили плащ-палатку, сфотографировались на ступенях «рейхстага» с макетами оружия времен Великой Отечественной войны.
В завершение всем участникам «Боевых каникул» в торжественной обстановке были вручены красноармейские книжки, куда вклеены памятные медали.
Специальная интерактивная трехчасовая программа была разработана для того, чтобы ребята могли провести свое свободное время весело и с пользой.
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