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Военнослужащие российской военной базы в Абхазии в ходе учения ликвидировали диверсионно-разведывательную группу условного противника
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Военнослужащие российской военной базы в Абхазии в ходе учения ликвидировали диверсионно-разведывательную группу условного противника 

ТК «Звезда» 13 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
Всего в учении принимают участие около 300 военнослужащих базы, задействовано до 50 единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А и бронированные разведывательные машины «Дозор».
Военнослужащие российской военной базы в Абхазии на горно-лесистом полигоне Цабал в ходе тактического учения ликвидировали диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) условного противника.
При отработке учебных вопросов военнослужащие совершили поисковые действия в указанном районе. Обнаружив место нахождения замаскированного лагеря ДРГ, далее разведгруппы передали по средствам связи координаты объекта на командный пункт.
Окружив лагерь, разведчики успешно осуществили атаку на застигнутого врасплох условного противника.
Также в ходе учения личный состав отработал различные способы ведения разведки, организации наблюдательных постов, приемы организации ночлега с использованием подручных средств и рельефа местности.
Обучение на полигоне проводится под руководством опытных инструкторов соединения. Общая продолжительность учебного дня составляет 10-12 часов.
В середине апреля военнослужащие соединения сдадут экзамены по владению армейским рукопашным боем и использованию современных штатных технических средств разведки, таких как станция ближней разведки СБР-5 и переносной комплекс разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец», со встроенной навигационной системой «Глонасс».
Всего в учении принимают участие около 300 военнослужащих базы, задействовано до 50 единиц военной техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А и бронированные разведывательные машины «Дозор».
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