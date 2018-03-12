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«Калашников» начал строительство катеров для Росгвардии
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Концерн «Калашников» начал строительство десантных катеров для Росгвардии 

РИА Новости 12 марта 2018
Фото: АО "Концерн "Калашников"
Концерн "Калашников" приступил к строительству быстроходных десантных катеров БК-16 для Росгвардии, церемония закладки первого такого катера прошла на судостроительном заводе "Рыбинская верфь", сообщается на сайте "Калашников.медиа".
"12 марта на судостроительном заводе "Рыбинская верфь", входящем в группу компаний Концерн "Калашников", состоялась торжественная закладка скоростного транспортно-десантного катера БК-16 для Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Как говорится в релизе концерна, катер обладает возможностью перемещения с высокой скоростью, имеет крупный десантный отсек, а также может подходить непосредственно к берегу с последующей высадкой бойцов.
"В зависимости от пожеланий заказчика, мы можем поставлять технику в различных вариантах комплектации под решение конкретных войсковых задач", — передаёт портал слова гендиректора "Рыбинской верфи" Сергея Антонова.
На церемонии закладки катера присутствовал и замдиректора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко. Он поздравил руководство и работников верфи с этим событием и пожелал успехов в выполнении этого заказа.
"Военнослужащие и сотрудники Росгвардии находятся на переднем крае борьбы с терроризмом и преступностью, поэтому одна из приоритетных задач вооружать и оснащать их лучшими образцами оружия, средств защиты, военной и специальной техники. Очень важно, что в этом мы опираемся на отечественных производителей и разработчиков. Сегодня мы закладываем первый катер из серии судов, предназначенных для выполнения специальных задач в сфере деятельности Росгвардии", — передаёт его слова концерн.
До конца года, по словам замдиректора Росгвардии, ведомство планирует получить несколько катеров БК-16.
По данным концерна, катера проекта БК-16 предназначены для проведения операций в прибрежной зоне, перевозки личного состава, высадки десанта на необорудованное побережье и его огневой поддержки, медицинской эвакуации, оказания помощи терпящим бедствие, борьбы с пиратством и терроризмом.
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