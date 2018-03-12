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Боевое знамя Западного военного округа представили личному составу
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Боевое знамя Западного военного округа представили личному составу 

ТК «Звезда» 12 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
В Санкт-Петербурге подразделения ЗВО увидели знамя нового образца, врученное им на столетие Красной армии.
На плацу Санкт-Петербургского суворовского училища прошла торжественная церемония представления личному составу Боевого знамени Западного военного округа.
В ней приняли участие генералы, офицеры управления ЗВО, ветераны войны и военной службы, юнармейцы. Их поздравил командующий войсками округа Андрей Картаполов.
Он напомнил, что знамя нового образца было вручено министром обороны 22 февраля в честь столетия юбилея Красной армии.
Стяг будет храниться в окружном штабе. Каждый год его начнут выносить на парад 9 мая на Дворцовую площадь.
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