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Казахстан и Япония обсудили план военного сотрудничества на 2018 год
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Казахстан и Япония обсудили план военного сотрудничества на 2018 год 

ИА Синьхуа 13 марта 2018
Астана, 12 марта /Синьхуа/ — Представители Вооруженных сил Казахстана и Японии обсудили план двустороннего военного сотрудничества на текущий год. Об этом сегодня сообщила пресс-служба министерства обороны республики.
"В рамках военного сотрудничества состоялся визит делегации министерства обороны Японии в Казахстан. Военную делегацию возглавил начальник отдела по наращиванию потенциала министерства обороны Японии Томоки Мацуо", — говорится в распространенном сообщении министерства обороны Казахстана.
Японская делегация также посетила главный военный госпиталь Вооруженных сил Казахстана. —0—
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