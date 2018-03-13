Казахстан и Япония обсудили план военного сотрудничества на 2018 год 

Астана, 12 марта /Синьхуа/ — Представители Вооруженных сил Казахстана и Японии обсудили план двустороннего военного сотрудничества на текущий год. Об этом сегодня сообщила пресс-служба министерства обороны республики.
"В рамках военного сотрудничества состоялся визит делегации министерства обороны Японии в Казахстан. Военную делегацию возглавил начальник отдела по наращиванию потенциала министерства обороны Японии Томоки Мацуо", — говорится в распространенном сообщении министерства обороны Казахстана.
Японская делегация также посетила главный военный госпиталь Вооруженных сил Казахстана. —0—