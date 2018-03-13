Казахстан и Япония обсудили план военного сотрудничества на 2018 год

Астана , 12 марта / Синьхуа / — Представители Вооруженных сил Казахстана Японии обсудили план двустороннего военного сотрудничества на текущий год. Об этом сегодня сообщила пресс-служба министерства обороны республики. "В рамках военного сотрудничества состоялся визит делегации министерства обороны Японии в Казахстан. Военную делегацию возглавил начальник отдела по наращиванию потенциала министерства обороны Японии Томоки Мацуо", — говорится в распространенном сообщении министерства обороны Казахстана. Японская делегация также посетила главный военный госпиталь Вооруженных сил Казахстана. —0—