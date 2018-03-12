Исследовательское судно «Адмирал Владимирский» зашло на Маврикий

"Неофициальный визит ОИС "Адмирал Владимирский", начавшийся 11 марта, проходит в рамках дальнего морского похода, осуществляемого по плану второй международной экспедиции в Индийский океан под эгидой межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО", — сказал он. Океанографическое исследовательское судно (ОИС) "Адмирал Владимирский" впервые в новейшей истории Балтийского флота совершило заход в Порт-Луи Республики Маврикий , сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов

В Порт-Луи "Адмирал Владимирский" пробудет до 18 марта. Здесь он пополнит запасы воды и продовольствия, а экипаж совершит экскурсии, ознакомится с достопримечательностями порта.

"По завершению неофициального визита ОИС "Адмирал Владимирский" продолжит выполнять исследовательские гидрографические работы в Индийском океане по плану международной экспедиции", — отметил Мартов. По информации, полученной от капитана судна Александра Пышкина, в понедельник для представителей командования исследовательского судна власти Маврикия устроят официальный прием. Во вторник российский океанограф посетят сотрудники посольства РФ на Маврикии, а члены экипажа российского сдуна побывают в гостях у воспитанников одного из детских домов города Порт-Луи.