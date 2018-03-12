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Судно «Адмирал Владимирский» зашло на Маврикий
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Исследовательское судно «Адмирал Владимирский» зашло на Маврикий 

ТАСС 12 марта 2018
Фото: РИА Новости
Океанографическое исследовательское судно (ОИС) "Адмирал Владимирский" впервые в новейшей истории Балтийского флота совершило заход в Порт-Луи Республики Маврикий, сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.
"Неофициальный визит ОИС "Адмирал Владимирский", начавшийся 11 марта, проходит в рамках дальнего морского похода, осуществляемого по плану второй международной экспедиции в Индийский океан под эгидой межправительственной океанографической комиссии ЮНЕСКО", — сказал он.
В Порт-Луи "Адмирал Владимирский" пробудет до 18 марта. Здесь он пополнит запасы воды и продовольствия, а экипаж совершит экскурсии, ознакомится с достопримечательностями порта.
По информации, полученной от капитана судна Александра Пышкина, в понедельник для представителей командования исследовательского судна власти Маврикия устроят официальный прием. Во вторник российский океанограф посетят сотрудники посольства РФ на Маврикии, а члены экипажа российского сдуна побывают в гостях у воспитанников одного из детских домов города Порт-Луи.
"По завершению неофициального визита ОИС "Адмирал Владимирский" продолжит выполнять исследовательские гидрографические работы в Индийском океане по плану международной экспедиции", — отметил Мартов.
15 декабря 2017 года "Адмирал Владимирский" вышел из Кронштадта в дальний гидрографический поход в рамках экспедиции под эгидой ЮНЕСКО. Экипажу судна и участникам экспедиции на его борту поставлена задача в течение шести месяцев похода выполнить комплекс гидрометеорологических наблюдений, провести исследовательские работы в целях корректуры морских навигационных карт по маршруту перехода в Балтийском, Северном, Средиземном и Красном морях, а также в Индийском океане и в северо-восточной части Атлантического океана.
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