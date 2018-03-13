Концерн «Техмаш» в Головинском проводит испытания уникальной авиабомбы «Дрель»

Специалисты научно-производственного концерна «Техмаш» , который расположен в Головинском районе по адресу Ленинградское ш., 58, корп. 4, разработали уникальную авиабомбу и в этом году планируют завершить её испытания. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генерального директора предприятия Владимира Лепина.

Новый вид вооружения для самолётов Воздушно-космических сил получил название «Дрель». Трёхметровый снаряд весит более полутоны, его можно сбрасывать с высоты около 14 километров.

Бомбу нельзя обнаружить с помощью радара. У «Дрели» 14 разделяющихся боеголовок, каждая из которых имеет прибор самонаведения-либо тепловой либо радиолокационный. Благодаря такому количеству отдельных поражающих элементов бомба может уничтожить бронетехнику противника на большой площади.

Фактически самолёт, оснащённый новыми бомбами, будет полноценной заменой наземным системам залпового огня, таким как «Град» или «Смерч». (то)