В ВВО определили сильнейшую разведгруппу

В ходе конкурса разведчики совершили десантирование, 15-километровый марш-бросок на время с движением по азимуту и прохождением контрольных точек, выполнили нормативы по выходу разведгруппы в район сбора после выполнения задания.

Приморском крае на учебно-тренировочном комплексе Восточного военного округа «Сергеевский» завершился окружной этап конкурса «Отличники войсковой разведки».

Из шести лучших разведывательных команд, вступивших в борьбу, победу одержало подразделение разведки танкового соединения округа из Бурятии , которое и представит Восточный военный округ на всеармейском этапе конкурса.

В ходе практической части конкурса разведчики совершили десантирование, 15-километровый марш-бросок на время с движением по азимуту и прохождением контрольных точек, выполнили нормативы по выходу разведгруппы в район сбора после выполнения задания.

Также прошли состязания механиков-водителей, которые проявили свое профессиональное мастерство в управлении боевой машиной пехоты БМП-2 в сложных условиях местности на дистанции 5,6 км.

Команды продемонстрировали свои навыки и слаженность действий при прохождении специальной полосы препятствий — «Тропы разведчика». Военнослужащие преодолели препятствия различной сложности, попутно обезвреживая взрывные устройства и ведя бой с условным противником, а затем выполнили нормативы по военной топографии, связи, военно-медицинской, тактической, специальной подготовкам и РХБ защите.