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В ВВО определили сильнейшую разведгруппу
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В ВВО определили сильнейшую разведгруппу 

ТК «Звезда» 12 марта 2018
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
В ходе конкурса разведчики совершили десантирование, 15-километровый марш-бросок на время с движением по азимуту и прохождением контрольных точек, выполнили нормативы по выходу разведгруппы в район сбора после выполнения задания.
В Приморском крае на учебно-тренировочном комплексе Восточного военного округа «Сергеевский» завершился окружной этап конкурса «Отличники войсковой разведки».
Из шести лучших разведывательных команд, вступивших в борьбу, победу одержало подразделение разведки танкового соединения округа из Бурятии, которое и представит Восточный военный округ на всеармейском этапе конкурса.
В ходе практической части конкурса разведчики совершили десантирование, 15-километровый марш-бросок на время с движением по азимуту и прохождением контрольных точек, выполнили нормативы по выходу разведгруппы в район сбора после выполнения задания.
Также прошли состязания механиков-водителей, которые проявили свое профессиональное мастерство в управлении боевой машиной пехоты БМП-2 в сложных условиях местности на дистанции 5,6 км.
Команды продемонстрировали свои навыки и слаженность действий при прохождении специальной полосы препятствий — «Тропы разведчика». Военнослужащие преодолели препятствия различной сложности, попутно обезвреживая взрывные устройства и ведя бой с условным противником, а затем выполнили нормативы по военной топографии, связи, военно-медицинской, тактической, специальной подготовкам и РХБ защите.
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