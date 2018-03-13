В Самарской области прошло тактико-специальное учение с разведывательными подразделениями 2-й общевойсковой армии

В ходе мероприятия военнослужащие совершили 30-километровый марш в тыл условного противника, отработали скрытное проникновение на пункт управления и задачи по отражению нападения диверсионных групп.

На Рощинском полигоне в Самарской области в рамках заключительного этапа лагерного сбора прошло тактико-специальное учение с разведывательными подразделениями 2-й общевойсковой армии.

В мероприятии приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 80 единиц техники.

В ходе учения разведчики совершили 30-километровый марш по заснеженным участкам местности в тыл условного противника, отработали скрытное проникновение на пункт управления и получение разведданных, задачи по отражению нападения диверсионных групп, передачу данных на большие расстояния, выполнение задач минно-взрывного и маскировочного дела.