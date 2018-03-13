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В Самарской области прошло тактико-специальное учение с разведывательными подразделениями 2-й общевойсковой армии
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В Самарской области прошло тактико-специальное учение с разведывательными подразделениями 2-й общевойсковой армии 

ТК «Звезда» 13 марта 2018
Фото: ТК «Звезда»
В ходе мероприятия военнослужащие совершили 30-километровый марш в тыл условного противника, отработали скрытное проникновение на пункт управления и задачи по отражению нападения диверсионных групп.
На Рощинском полигоне в Самарской области в рамках заключительного этапа лагерного сбора прошло тактико-специальное учение с разведывательными подразделениями 2-й общевойсковой армии.
В мероприятии приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано свыше 80 единиц техники.
В ходе учения разведчики совершили 30-километровый марш по заснеженным участкам местности в тыл условного противника, отработали скрытное проникновение на пункт управления и получение разведданных, задачи по отражению нападения диверсионных групп, передачу данных на большие расстояния, выполнение задач минно-взрывного и маскировочного дела.
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