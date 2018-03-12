Отдельная миротворческая бригада ЦВО поднята по тревоге в рамках учения

Данное соединение укомплектовано военнослужащими по контракту и оснащено новейшими образцами вооружения и военной техники.

Отдельная миротворческая бригада Центрального военного округа, дислоцированная в Самарской области , поднята по тревоге в рамках учения.

После завершения мероприятий, связанных с проверкой боеготовности, подразделения совершат марш на Тоцкий полигон в Оренбургской области , где пройдет тактико-специальное учение с отработкой миротворческих задач.

В нем примут участие более 1000 военнослужащих, будет задействовано около 200 единиц военной техники.