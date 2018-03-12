Миротворческая бригада ЦВО поднята по тревоге

Данное соединение укомплектовано военнослужащими по контракту и оснащено новейшими образцами вооружения и военной техники.
Отдельная миротворческая бригада Центрального военного округа, дислоцированная в Самарской области, поднята по тревоге в рамках учения.
После завершения мероприятий, связанных с проверкой боеготовности, подразделения совершат марш на Тоцкий полигон в Оренбургской области, где пройдет тактико-специальное учение с отработкой миротворческих задач.
В нем примут участие более 1000 военнослужащих, будет задействовано около 200 единиц военной техники.
Бригада является единственным миротворческим соединением в Сухопутных войсках Российской Федерации. Она полностью укомплектована военнослужащими по контракту и оснащена новейшими образцами вооружения и военной техники.